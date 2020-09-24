Мнение: «Почта России» среди лучших в мире, Греф против Путина и ВОЗ за Собянина
24.09.2020, 20:30, Разное
1. Вы обратили внимание, что про шутить про российский автопром сейчас продолжают только совсем уж обделённые чувством юмора люди? Вот и с шутками про скорость работы «Почты России», похоже, вскоре произойдёт то же самое. В мировом рейтинге развития почтовых служб Россия заняла 16 место из 172 стран:
https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/postalDevelopmentReport2019En.pdf
Вот как выглядит первая двадцатка:
https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/reiting-pochtovyh-slujb-mira-rossiia-voshla-v-pervuiu-dvadcatku-5f661974c833846a1d7cd933
Сейчас по развитию почтовой связи мы находимся на одном уровне с Китаем, Сингапуром и Швецией. Не такая уж и плохая компания.
2. А ведь говорят, что у нас в России авторитаризм вперемешку с диктатурой. Тем не менее, глава крупнейшего банка в стране, бывший министр экономического развития, без проблем публично возражает главе государства:
https://lenta.ru/news/2020/09/22/nologi/
Повышение налогов в России снижает те конкурентные преимущества, которые есть у страны, а значит, не приносит пользы и не способствует экономическому росту. Такое мнение в интервью телеканалу «Россия 24» высказал глава Сбербанка Герман Греф.
«Последняя мера, на которую нужно идти государству, это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги», — ответил он на вопрос о введении налога на проценты по депозитам. Вместо этого Греф призвал снизить ставки по некоторым налогам, другие отменить, а в дополнение ко всему упростить их администрирование.
Глава Сбербанка отметил, что не считает идею, предложенную в марте президентом страны Владимиром Путиным, удачной. Альтернативой росту налогообложения он видит сокращение расходов бюджета или увеличение заимствований.
По предварительным оценкам, налог на депозиты коснется 1-2 процентов вкладчиков Сбербанка.
3. Ранее Всемирная организация здравоохранения уже отмечала успехи России в борьбе с коронавирусом. Теперь ВОЗ хвалит конкретно российскую столицу, Москву:
https://lenta.ru/news/2020/09/22/thanking/
Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за успешную борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте московского градоначальника.
Клюге отметил, что многие страны снова начинают вводить ограничения из-за повторных вспышек COVID-19. В этой связи он поставил действия московских властей в пример другим. «Сегодня мы должны понять, что локально необходимо принимать меры, если ситуация будет ухудшаться (…). Москва — это прекрасный пример того, как сегодня происходит работа в направлении борьбы с COVID-19», — подчеркнул представитель ВОЗ.
В свою очередь Собянин поблагодарил Клюге за рекомендации по борьбе с инфекцией. Он отметил, что благодаря им в Москве удалось сохранить многие тысячи жизней. По словам мэра, сначала многие считали рекомендации ВОЗ избыточными, однако постепенно все признали правоту организации.
Скептики, ставящие под сомнение ведущую роль России в мире, часто задают вопрос, в чём современная Россия может служить примером для других стран. Вот, пожалуйста – перед нами конкретный, международно признанный случай. Начиная с обеспечения низкой смертности от ковида до создания первой в мире вакцины от него – всё говорит об эффективности реакции нашей страны на этот кризис.
Можно себе представить, каких успехов мы достигли бы, если вдобавок к эффективным мерам властей сами россияне показали себя более дисциплинированными и регулярно носили маски.
Источник: Место для дискуссий
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