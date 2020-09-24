Мнение: «Почта России» среди лучших в мире, Греф против Путина и ВОЗ за Собянина

24.09.2020, 20:30, Разное

1. Вы обратили внимание, что про шутить про российский автопром сейчас продолжают только совсем уж обделённые чувством юмора люди? Вот и с шутками про скорость работы «Почты России», похоже, вскоре произойдёт то же самое. В мировом рейтинге развития почтовых служб Россия заняла 16 место из 172 стран:

https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/postalDevelopmentReport2019En.pdf

Вот как выглядит первая двадцатка:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/reiting-pochtovyh-slujb-mira-rossiia-voshla-v-pervuiu-dvadcatku-5f661974c833846a1d7cd933

Сейчас по развитию почтовой связи мы находимся на одном уровне с Китаем, Сингапуром и Швецией. Не такая уж и плохая компания.

2. А ведь говорят, что у нас в России авторитаризм вперемешку с диктатурой. Тем не менее, глава крупнейшего банка в стране, бывший министр экономического развития, без проблем публично возражает главе государства:

https://lenta.ru/news/2020/09/22/nologi/

Повышение налогов в России снижает те конкурентные преимущества, которые есть у страны, а значит, не приносит пользы и не способствует экономическому росту. Такое мнение в интервью телеканалу «Россия 24» высказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Последняя мера, на которую нужно идти государству, это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги», — ответил он на вопрос о введении налога на проценты по депозитам. Вместо этого Греф призвал снизить ставки по некоторым налогам, другие отменить, а в дополнение ко всему упростить их администрирование.

Глава Сбербанка отметил, что не считает идею, предложенную в марте президентом страны Владимиром Путиным, удачной. Альтернативой росту налогообложения он видит сокращение расходов бюджета или увеличение заимствований.

По предварительным оценкам, налог на депозиты коснется 1-2 процентов вкладчиков Сбербанка.

3. Ранее Всемирная организация здравоохранения уже отмечала успехи России в борьбе с коронавирусом. Теперь ВОЗ хвалит конкретно российскую столицу, Москву:

https://lenta.ru/news/2020/09/22/thanking/

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за успешную борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте московского градоначальника.

Клюге отметил, что многие страны снова начинают вводить ограничения из-за повторных вспышек COVID-19. В этой связи он поставил действия московских властей в пример другим. «Сегодня мы должны понять, что локально необходимо принимать меры, если ситуация будет ухудшаться (…). Москва — это прекрасный пример того, как сегодня происходит работа в направлении борьбы с COVID-19», — подчеркнул представитель ВОЗ.

В свою очередь Собянин поблагодарил Клюге за рекомендации по борьбе с инфекцией. Он отметил, что благодаря им в Москве удалось сохранить многие тысячи жизней. По словам мэра, сначала многие считали рекомендации ВОЗ избыточными, однако постепенно все признали правоту организации.

Скептики, ставящие под сомнение ведущую роль России в мире, часто задают вопрос, в чём современная Россия может служить примером для других стран. Вот, пожалуйста – перед нами конкретный, международно признанный случай. Начиная с обеспечения низкой смертности от ковида до создания первой в мире вакцины от него – всё говорит об эффективности реакции нашей страны на этот кризис.

Можно себе представить, каких успехов мы достигли бы, если вдобавок к эффективным мерам властей сами россияне показали себя более дисциплинированными и регулярно носили маски.