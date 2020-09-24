В Одессе пытались незаконно продать военный городок

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24.09.2020, 20:25, Новости дня

Расположенные в Одессе фонды, принадлежащие Министерству обороны Украины, незаконно зарегистрировали и выставили на продажу как арестованное имущество. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Минобороны обжаловало действия государственного регистратора, который зарегистрировал указанное имущество на физическое лицо.

“31 октября 2019 года данная гражданка зарегистрировала право собственности на объект недвижимого имущества в Одессе (улица Рассвета, 47), что нанесло ущерб законным интересам государства в особо крупных размерах, поскольку указанное имущество расположено в освободившемся с 2007 года военном городке №210”, – уточнили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, 25 июня 2020 года частным исполнителем исполнительного округа Одесской области было вынесено постановление об аресте имущества должника – указанного физлица. Позже недвижимость незаконно выставили на продажу через систему электронных торгов арестованным имуществом.

1 сентября Главное управление имущества и ресурсов Минобороны обратилось в Государственное бюро расследований с просьбой вмешаться в ситуацию. Впоследствии Заводской районный суд Николаева принял решение об остановке торгов недвижимым имуществом общей площадью 13 350,7 м².

Военная прокуратура Одесского гарнизона внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе) и по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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