Выучить наизусть: главный онколог Минздрава о том, как избежать беды

24.09.2020, 20:15, Разное



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Как не пропустить рак и можно ли избежать этого диагноза?

Самое главное – ранняя диагностика. Многие люди не хотят или боятся проходить скрининг, и примерно 15% случаев рака во всем мире выявляются на поздних стадиях. Программы обследования по возрастам доступны, в том числе, и на сайте Минздрава. Самые ранние – это скрининг на рак шейки матки (с 28 лет) и молочной железы (с 39 лет), у мужчин – это скрининг на рак предстательной железы (с 45 лет). Это наиболее частые и видимые виды рака, с большой долей смертности.

Для лечения вовремя обнаруженной опухоли маленького размера на многие годы может быть достаточно монотерапии (с использованием одного препарата). Чем раньше его начать, тем менее токсичным, комбинационным и травмирующим оно будет. Иногда можно обойтись без лекарств, достаточно одной операции.

Генетическая предрасположенность к раку это только 15% риска. Остальное зависит от образа жизни – он должен быть здоровым, активным, с умеренным и правильным питанием.

Панацеи от этой болезни нет, она может возникнуть у любого человека, но тут еще важен возраст. Начиная с 65 лет, популяционное количество заболевших увеличивается на 5-10% по различным локализациям.

Какие БАДы нужно принимать во время химио- и лучевой терапии?

Никаких БАДов принимать не нужно, это даже вредно. Химиотерапия и лучевая терапия для любого человека – это агрессивная внешняя среда, в которую попадает организм. И врачу, особенно вначале, важно понимать, что провоцирует ту или иную аллергическую реакцию. Достаточно обильного питья и, по возможности, активного образа жизни. Любые изменения образа жизни, питания нужно согласовывать с врачом. В противном случае непонятно, чем, например, вызвано снижение веса – токсичным влиянием опухоли, препарата или изменением диеты.

Правда ли, что даже если бросить курить, риск заболеть раком легких все равно остается?

По данным ВОЗ, рубеж, после которого курильщик перестает считаться таковым, составляет 10 лет. И тогда риск для него сравняется с риском для некурящего человека.

Какие народные методы помогают при раке?

Никакие. Они могут только привести к запущенным случаям из-за потери времени, это опасно для здоровья и жизни.

Как часто женщинам нужно показываться онкологу для профилактики?

Обычно раз в год, с учетом возраста. К примеру, колоно/гастроскопию надо делать раз в три года, если ничего не обнаружено. При наличии полипов – чаще, в зависимости от дифференцировки клеток.

Может ли быть лечение рака опаснее самой опухоли?

Да, так бывает, поэтому для высокодозной химиотерапии у нас открыты реанимационные блоки. Иногда токсичность химиотерапии нуждается в сопроводительной терапии. Но это встречается не повсеместно, а у небольших групп пациентов.