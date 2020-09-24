Собянин заявил о серьезном росте госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве

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24.09.2020, 20:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал рост госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией серьезным. Между тем, по информации источника, столичные власти не планируют закрывать экономику города ни сейчас, ни с октября.

По словам Собянина, в Москве наблюдается серьезный рост госпитализации с коронавирусом, это говорит о том, что ситуация усложняется, передает ТАСС.

«Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей», – сообщил Собянин.

При этом источник РИА «Новости» сообщил, что власти Москвы не собираются закрывать экономику города.

Ранее в четверг сообщалось, что свыше 5 тыс. компаний в Москве получили от главы города Сергея Собянина рекомендательные письма, в которых предлагается перевести сотрудников на удаленку.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что ежедневное количество госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось примерно на 30%.

За последние сутки в России было выявлено 6595 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 128 тыс. случаев заболевания.



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