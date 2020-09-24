Путин, спаси детей! – Личное мнение

24.09.2020, 20:07, Разное

Саша Плющенко, прозаванный родителями Гном Гномычем, обратился к Владимиру Путину.

Науськанный своей недалёкой пергидрольной мамашей на то, чтобы залезть в глаза к Президенту, заученным тоном Сашенька просит Путина запретить журналам писать о нём гадости.

А я подумала: а почему, собственно, никто не пишет и не писал гадости о детях самого Владимира Владимировича? Оскорбительных мемов Путина и обидных статей о нём — валом, но о детях Президента вы не найдёте в Сети ничего обидного.

Вы вообще о них ничего не найдёте.

Может быть, потому что Путин, в отличие от Рудковской и Плющенко, никогда не эксплуатировал и не эксплуатирует близких в своих целях?

Может быть, потому, что дети Путина сидели за рабочими столами и учились, а не записывали ролики для Эскортограма?

Может быть, потому, что детей Путина нет в соцсетях?

Владимир Владимирович, я, в отличие от маленького Саши, хорошо понимаю, что говорю. Я знаю соцсети изнутри, лучше, чем кто-либо другой. И я обращаюсь к вам с просьбой защитить детей России от цифровой дебилизации и их эксплуатации родителями в соцсетях.

У маленького Саши Плющенко есть Инстаграм.

Зачем он ему? С какой такой целью? Почему этот ребёнок вместо того, чтобы играть со сверстниками, учиться, читать хорошие книги, привлекается родителями к съёмкам в пошлых видео, размещённых в соцсети для эскортниц?

Сначала родители снимают Сашу в ролике, где он зазывает девчонку на сеновал, размещают этот ролик в Интернете, а потом этого же ребёнка снимают в другом видео с обращением к Президенту.

Это, как минимум, нелогично, а по факту нарушает права ребёнка.

Детей до 16 лет в соцсетях быть не должно. Ни при каких обстоятельствах.

Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, защитить детей нашей страны от родителей-дебилов, которые используют их изображения с целью наживы в соцсетях, и в качестве контента для своих тупых инстаграмчиков.

Детей до 16 лет в соцсетях быть не должно. Точка. Только после совершеннолетия они сами решат, стоит ли им вести Эскортограм и быть тикером в Тик-Токе.

И я даже не буду спрашивать у вас сегодня, мои дорогие читатели, согласны ли вы с этим или нет. В этом вопросе я разбираюсь лучше.