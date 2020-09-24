Представлены новые голосовые помощники «Сбер», «Афина» и «Джой»

24.09.2020, 15:05, Новости дня

Сбербанк представил ряд новых разработок, которые, по мнению руководства финучреждения, развивают экосистему единого бизнеса. Прежде всего, речь идет сразу о трех виртуальных помощниках «Сбер», «Афина» и «Джой».

По словам разработчика, все три продукта выполняют одни и те же функции, но отличаются друг от друга стилем общения с пользователями, голосом и некоторыми другими несущественными особенностями.

Кроме того, «Сбербанк» представил медиаприставку SberBox и особое гибридное устройство, состоящее из дисплея и смарт-колонки. Также на презентации показали смарт-дисплей, реагирующий на жесты пользователя. По словам представителей компании, это первое устройство данного класса, выпущенное в России.