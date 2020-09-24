Эксперт напомнил о преимуществах кнопочных телефонов

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24.09.2020, 19:05, Новости дня

По мнению директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова, на современном рынке смартфонов кнопочные аппараты снова обретают популярность.

Такие гаджеты, конечно же, уступают привычным с сенсорными экранами. Однако существует несколько рыночных ниш, в которых кнопочные гаджеты не только сохранят популярность, но и увеличат ее.

Кнопочные смартфоны удобны для старшего поколения и людей со слабым зрением. У них аккумуляторы дольше держат заряд и, как оказалось, хорошо работают даже при слабом сигнале от оператора. Многие пользователи, отправляясь на прогулку в лес, например, уже привыкли менять современный смартфон на обычную кнопочную «звонилку». Вдали от передающих станций она надежнее.



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