От синих смоки-айс до ягодных губ: фестивальные тренды в макияже и прическах

24.09.2020, 20:00, Разное

Макияж

В звёздном макияже на 31-м “Кинотавре” четко прослеживалась следующая тенденция: актрисам хотелось цвета и насыщенности – в макияже как глаз, так и губ. Визажисты Max Factor делали актрисам яркие глаза с внутренней подводкой, классическими и растушеванными стрелками. Палитра оттенков теней – от бронзовых до синих и желтых. Смоки-айс – мягкие растушеванные или с гранжевым эффектом, но практически всегда с цветным акцентом.

Анна СлюНе обошлось и без ярких губ: главенствовали все оттенки красного – от сочного алого до ягодного, клюквенного. При этом, они сочетались как с нюдовым макияжем глаз (или практически его отсутствием – только несколько слоев туши false Lash Effect Raven Black), так и с классическими смоки. Все зависело от выбранного наряда и причёски, и макияж непосредственно встраивался в эту игру в стилизацию 30-х и 40-х годов, и тогда образ можно было считать полностью законченным.

Что касается кожи, то звезды чаще всего выбирали матовый эффект с едва уловимым сатиновым сиянием. В этом году моды на активное подсвечивание не было. В нюдовых образах предпочтение отдавалось легким текстурами тональных основ (например, Miracle Second Skin от Max Factor), умеренному припудриванию, акценту на ресницах и стойким помадам для губ нейтральных карамельных оттенков.



Прически

Звездные образы на 31-ом “Кинотавре” по традиции отличались подчеркнутой элегантностью. Для участия в фестивальных событиях и выходов актрис на красную дорожку стилисты создавали легкие волны с натуральной естественной структурой и, напротив, более интенсивные, выраженные локоны с объемом в прикорневой зоне. Многие актрисы предпочли укладки с абсолютно гладкой текстурой без объема. Этот тренд не теряет своей актуальности последние несколько лет.

Сабина АхмедоваОсобый шик вечерним укладкам придавали различные проборы – очень четкий центральный, боковой, ассиметричный. За счет изменения пробора прически легко трансформировались и становились еще ярче и интереснее. В этом сезоне просматривались и ретро-прически, стилизованные в современном прочтении.

Еще одним особенно ярким трендом на красной дорожке 31-ого “Кинотавра” стали неординарные сочетания разных стилей и текстур. Классический стиль в нарядах актрис дополнялся гранжевыми прическами, а гладкие, зализанные виски стилисты комбинировали с текстурной теменной зоной, например, с объемными локонами.