Скандалы: Деньги под доброе имя

24.09.2020, 19:55, Разное

Миллиардер Агаларов с сыном взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын, первый вице-президент компании и певец Эмин Агаларов взяли личные кредиты, чтобы выполнить финансовые обязательства компании. Об этом Эмин Агаларов рассказал в интервью телеканалу РБК. «Мы с моим отцом Аразом Агаларовым, владельцем всей группы компаний, взяли личные кредиты, большую сумму взял он», — заявил Эмин (цитата по РБК). Он сообщил, что кредиты они оформили в рублях и в долларах как физические лица. Одна из причин — в том, что банки сейчас неохотно кредитуют бизнес. Деньги нужны в первую очередь для выполнения обязательств перед Сбербанком и достройки проектов, в которые уже вложены деньги.

Эмин не назвал точные суммы кредитов. Агаларов-младший взял кредит на 100 млн рублей, уточнила РБК пресс-служба Crocus Group. Сумму кредита Араза Агаларова она не назвала. Эмин добавил, что трафик в торговых центрах после карантина до сих пор не восстановился и снижен на 20-25%, но вырос средний чек. По словам Агаларова, если бы компания сейчас обдумывала начать бизнес в ретейле, то отказалась бы от этой идеи, потому что «сегодня это нерентабельная история».

В апреле Эмин заявил Forbes, что «подушка безопасности» Crocus Group исчисляется неделями. В конце июня он рассказал, что продал три автомобиля, но все равно для выплаты зарплат пришлось брать кредиты. В июле Араз Агаларов оценил потери Crocus Group в 4 млрд рублей. Эмин уточнил, что с учетом его бизнесов потери составляют 5 млрд рублей. Пресс-служба Crocus Group пояснила, что в первую оценку не вошли радиостанция «Жара FM», фитнес и рестораны.

Араз Агаларов занял 55-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние при составлении рейтинга было оценено в $1,7 млрд. Эмин вошел в список 40 самых успешных звезд России до 40 лет, заняв 29-е место с доходом $3,1 млн за год.

Ринат Таиров