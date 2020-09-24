 

Скандалы: Деньги под доброе имя

24.09.2020, 19:55, Разное

Миллиардер Агаларов с сыном взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын, первый вице-президент компании и певец Эмин Агаларов взяли личные кредиты, чтобы выполнить финансовые обязательства компании. Об этом Эмин Агаларов рассказал в интервью телеканалу РБК. «Мы с моим отцом Аразом Агаларовым, владельцем всей группы компаний, взяли личные кредиты, большую сумму взял он», — заявил Эмин (цитата по РБК). Он сообщил, что кредиты они оформили в рублях и в долларах как физические лица. Одна из причин — в том, что банки сейчас неохотно кредитуют бизнес. Деньги нужны в первую очередь для выполнения обязательств перед Сбербанком и достройки проектов, в которые уже вложены деньги.

Эмин не назвал точные суммы кредитов. Агаларов-младший взял кредит на 100 млн рублей, уточнила РБК пресс-служба Crocus Group. Сумму кредита Араза Агаларова она не назвала. Эмин добавил, что трафик в торговых центрах после карантина до сих пор не восстановился и снижен на 20-25%, но вырос средний чек. По словам Агаларова, если бы компания сейчас обдумывала начать бизнес в ретейле, то отказалась бы от этой идеи, потому что «сегодня это нерентабельная история».

В апреле Эмин заявил Forbes, что «подушка безопасности» Crocus Group исчисляется неделями. В конце июня он рассказал, что продал три автомобиля, но все равно для выплаты зарплат пришлось брать кредиты. В июле Араз Агаларов оценил потери Crocus Group в 4 млрд рублей. Эмин уточнил, что с учетом его бизнесов потери составляют 5 млрд рублей. Пресс-служба Crocus Group пояснила, что в первую оценку не вошли радиостанция «Жара FM», фитнес и рестораны.

Араз Агаларов занял 55-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние при составлении рейтинга было оценено в $1,7 млрд. Эмин вошел в список 40 самых успешных звезд России до 40 лет, заняв 29-е место с доходом $3,1 млн за год.

Ринат Таиров



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Водитель иномарки врезался в скорую с детьми

18.09 / «Любимую не отдают»: Басков и Киркоров выпустили клип в поддержку Лукашенко

05.07 / Мнение: Больная Россия

15.09 / Досрочный уход и передача власти: что пообещает Лукашенко по итогам переговоров с Путиным

08.07 / Мнение: Клоуны в погонах

09.09 / В Тамбовской области рухнул церковный купол

09.09 / Охлажденный лосось помогает коронавирусу жить дольше

09.07 / Мнение: В какую игру они с нами играют?

21.08 / Принцесса Мария-Олимпия встречается с сыном виконта Коудрэя

26.07 / Путин провел телефонные переговоры с Зеленским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска