Ученые изобрели способ уничтожения клеток рака без лекарств

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24.09.2020, 19:53, Разное

Специалисты нашли способ останавливать разрастание клеток рака опухолей благодаря наночастицам. Терапия была протестирована для рака груди, кожи и желудка.
Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре представили новую работу, которая основана на знаниях о том, что для разрастания и выживания клеткам рака нужны аминокислоты. В основу лечения они взяли наночастицы диоксида кремния, покрытые аминокислотой L-фенилаланином, поступающей лишь из рациона. Клеткам рака она необходима для выживания и разрастания, потому исследователи использовали ее как приманку, скрывающую внутри нанотерапевтическое лекарство.

При тестировании имеющим название Nano-pPAAM на грызунах и клетках людей, специалисты поняли, что наночастицы могут уничтожать около 80% злокачественных клеток кожи, рака груди, желудка. Такие итоги можно сопоставить с химиотерапией, но терапия не вредит здоровым клеткам. Попадая в середину, наночастицы начинают стимуляцию производства активных форм кислорода, принуждая клетки рака самоуничтожаться.

Специалисты сообщают, что такая технология не предполагает использование лекарств и полагается лишь на наночастицы, провоцирующие создание страшного для рака уровня активных форм кислорода. Это поможет предотвратить устойчивость к лечению, возникающему после нескольких курсов химиотерапии. Сейчас эксперты планируют метод усовершенствовать, чтобы достигать большего эффекта при некоторых типах новообразований. Новое лечение хотят применять с другими методиками, в том числе и иммунотерапию для достижения синергического эффекта.



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