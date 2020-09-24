 

Власти Москвы ответили на вопрос о переходе школ и вузов на удаленку

24.09.2020, 19:48, Новости дня

Обучение в московских школах и вузах остается в обычном очном режиме, рекомендации по переводу на удаленку касаются только крупных компаний и предприятий, сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.

«Да. Пока письма направлены только во все крупные компании и предприятия», – сказал Булай в ответ на вопрос РИА «Новости» о том, продолжат ли школы и вузы работу в обычном режиме с учетом сообщения о том, что свыше 5 тыс. компаний в Москве получили от главы города Сергея Собянина рекомендательные письма, в которых предлагается перевести сотрудников на удаленку.

Собянин ранее заявлял о возможном осложнении ситуации с COVID осенью из-за начала учебного года. В разных областях по всей РФ сотни школьных классов переведены на дистанционное обучение.

При этом 18 сентября глава Министерства образования Валерий Фальков сообщил об отсутствии вспышек коронавируса в российских вузах.



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