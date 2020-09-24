ЦИК после пересчёта голосов на выборах 1996 года объявил вторым президентом России Геннадия Зюганова

24.09.2020, 19:26, Разное

Глава ЦИК Элла Памфилова поздравила Геннадия Зюганова с победой на президентских выборах 1996 года, сообщили в пресс-службе КПРФ.

После пересчёта голосов по инициативе партии выяснилось, что Зюганов являлся законным главой государства в 1996-1999 годах.

Как установила специальная комиссия ЦИК, при подсчёте голосов в 1996 году не было учтено 230 тыс. бюллетеней, отданных за Зюганова гражданами, голосовавшими с паспортом СССР. Многие из них отказывались признавать распад Советского Союза и считали, что он оккупирован частной фирмой ЗАО «Российская Федерация», в связи с чем ЦИК принял решение не учитывать их голоса. Однако, согласно недавним разъяснениям Конституционного суда, граждане СССР обладают всей полнотой гражданских прав на территории России наравне с гражданами РФ.

Таким образом, Зюганов победил на этих выборах, опередив Бориса Ельцина на 58 тыс. голосов.

– Мне от всей души хочется поздравить Геннадия Андреевича, который был президентом России в самые, наверное, тяжёлые для страны годы. И, пусть он из-за ошибки ЦИК не мог исполнять свои законные обязанности, в истории он навсегда останется как второй президент России и второй – после Михаила Горбачёва – президент СССР. Дело в том, что 91% граждан СССР проголосовал именно за его избрание, и этот факт нельзя игнорировать. В настоящее время Минпросвещения получило указания внести Геннадия Зюганова в список президентов России, аналогичные запросы направлены в Википедию и ряд других энциклопедий, — сказала Элла Памфилова.