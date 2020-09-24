В Роспотребнадзоре дали рекомендации по борьбе с просроченным товаром

24.09.2020, 19:23, Разное

Специалисты Роспотребнадзора напомнили гражданам о том, что нужно делать при обнаружении просроченной или некачественной продукции в магазине. Эксперты подчеркнули, что покупать имеет право потребовать возврата денег за такой товар.

В первую очередь потребителям советуют всегда обращать внимание на срок годности товара. В случае обнаружения некачественного или просроченного продукта покупатель может обратиться к директору магазина, который будет обязан помочь. Также можно оставить жалобу на официальном сайте Роспотребнадзора или позвонить на горячую линию компании, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”,