Российский онколог спрогнозировал победу над раком в ближайшие 10 лет

24.09.2020, 19:23, Разное

Российский онколог Иван Рыков считает, что уже в текущем десятилетии рак перестанет быть для людей приговором. Поводом для таких оптимистичных ожиданий стали успехи иммунотерапии.

Рыков пояснил, что благодаря ей уже в настоящее время врачи могут успешно бороться с опухолями на поздних стадиях развития, даже если они дали метастазы. Если несколькими годами ранее онкологи считали, что одержать полную победу над раком можно будет лишь к концу столетия, то сейчас успехи мировой медицины заставили многих пересмотреть свои позиции, сообщает телеканал “Царьград”.