Кардиолог рассказала о продуктах, необходимых при заболевании сердца

24.09.2020, 19:17, Разное

Наталья Ляхова, заведующая кардиологическим отделением и кардиолог ГКБ имени Боткина, объяснила, какие продукты необходимо включать в меню людей с болезнями сердца. В рацион нужно добавлять орехи, грудку курицы и индейку.

Люди, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, должны отдать предпочтение муке грубого помола, цельным злакам, пшеничной и овсяной муке. В меню нужно добавлять зеленые овощи, а из животных продуктов употреблять морскую рыбу жирной породы. Обязательные продукты, которые должны быть в меню – это орехи, индейка и грудка курицы.

Специалист напоминает, что нельзя есть жареную и жирную пищу. Стоит отказаться от копченостей, колбасных изделий, соленых блюд, выпечки, напитков. Молочные продукты должны быть с наименьшим количеством животных жиров.