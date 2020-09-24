 

Кардиолог рассказала о продуктах, необходимых при заболевании сердца

24.09.2020, 19:17, Разное

Наталья Ляхова, заведующая кардиологическим отделением и кардиолог ГКБ имени Боткина, объяснила, какие продукты необходимо включать в меню людей с болезнями сердца. В рацион нужно добавлять орехи, грудку курицы и индейку.
Люди, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, должны отдать предпочтение муке грубого помола, цельным злакам, пшеничной и овсяной муке. В меню нужно добавлять зеленые овощи, а из животных продуктов употреблять морскую рыбу жирной породы. Обязательные продукты, которые должны быть в меню – это орехи, индейка и грудка курицы.

Специалист напоминает, что нельзя есть жареную и жирную пищу. Стоит отказаться от копченостей, колбасных изделий, соленых блюд, выпечки, напитков. Молочные продукты должны быть с наименьшим количеством животных жиров.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Huawei подала патент на сканер отпечатка пальцев во весь экран смартфона

07.08 / Цена Белоруссии: или мы окружаем Украину, или Украина окружает нас

25.06 / Мнение: Портрет мальчика со странной улыбкой

24.07 / Чтобы лето не кончалось

20.08 / Мнение: Почему богатый всегда должен

07.08 / Политика: Выборы в регионах станут смотром перед Госдумой-2021

31.07 / В Оренбурге на чиновника напали с бейсбольными битами

24.08 / Эксперт: Лукашенко рискует потерять свободу в случае успешного подавления протеста

04.09 / Политолог: Белорусы разочаровались в Путине из-за поддержки Лукашенко

11.08 / Личное: Выбор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска