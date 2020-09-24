Мнение: МИД Белоруссии об Украине

24.09.2020, 19:15, Разное

Официальная реакция МИД Белоруссии на тему непризнания легитимности Лукашенко странами Запада и Украиной.

Отдельно стоит отметить жесткий отлуп Украине, с прямым указанием на марионеточность киевского режима.

23 сентября 2020 г. в соответствии с нормами белорусского законодательства состоялась инаугурация Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

Белорусский народ, который является единственным источником власти и носителем суверенитета сделал свой выбор. Именно это имеет определяющее значение. Некие изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны. Мы давно являемся международно-признанным независимым государством и равноправны со всеми другими на международной арене. Запрет на вмешательство во внутренние дела является одним из краеугольных принципов международного права, который закреплен в статье 2 Устава ООН. Поэтому белорусы самостоятельно и без внешнего вмешательства выбирают Главу своего государства, Парламент и местные советы. Белорусский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров". Данный вопрос является надуманным и искусственным.

Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества. Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества. При этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя Правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию. Хотя , судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны.

Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ. Беларусь никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода. Уважение, равноправие, учет интересов друг друга – вот основные принципы и приоритеты, которые лежат в основе нормального сосуществования государств в духе добрососедства и партнерства в интересах всех граждан. Беларусь никогда не стремилась и сейчас не стремится к конфронтации. Мы – за диалог. Более того, мы неоднократно на различных уровнях подчеркивали, что заинтересованы развивать взаимовыгодное конструктивное сотрудничество со всеми международными партнерами.

https://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/bb177bb5b3377dc2.html – цинк

Тут Белоруссия конечно выгодно отличается от Украины. Если Белоруссия является субъектом международного права и худо-бедно пытается проводить суверенную политику, то Украина это полностью марионеточное государство не обладающее реальной политической субъектностью.

Поэтому когда Украина кого-то пытается поучать, это выглядит смешно.