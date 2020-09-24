Лавров рассказал, как РФ «морочили голову» по ситуации с Навальным

24.09.2020, 19:08, Новости дня

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не отвечает на запросы РФ по ситуации с блогером Алексеем Навальным и перенаправляет в Берлин, а тот ссылается на Гаагу, сказал глава МИД Сергей Лавров.

«Не имеем никакого ответа из Гааги, где расположена штаб-квартира ОЗХО. Изначально нам германские коллеги сказали: «Мы вам ничего не можем сказать, потому что дело не российско-германское, дело уже интернациональное, и вот у нас есть интернациональная структура – Организация по запрещению химического оружия, обращайтесь туда», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Он отметил, что РФ направила обращение в ОЗХО практически сразу же, но там несколько дней «морочили голову».

«Говорили, что никаких обращений они не получали. И руководство этой организации, этого технического секретариата, в котором на ведущих позициях граждане стран-членов НАТО, я вынужден об этом сказать, нас уверяло, что они ни при чем», – добавил министр.

После этого удалось установить что ОЗХО все же имеет отношение к ситуации, и представители организации даже приезжали в клинику Charite, где брали пробы у Навального, сказал Лавров.

«Они стали извиняться, что, мол, было недоразумение. Но мы у них спросили: «Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?» Нам ответили: «Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить». То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву», – отметил он.

Москва надеется, что западные партнеры вскоре поймут бесперспективность разговаривать с Россией «с позиции некоего высшего существа, которое даже не утруждает себя необходимостью отвечать на законные, опирающиеся на международную конвенцию вопросы», добавил Лавров.

Берлин, по словам главы ведомства, заявляет «несуразные вещи» в ответ на запросы России.

«Например тезис о том, что все, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты», – напомнил Лавров. По его мнению, это несолидно для любой страны, тем более такой уважаемой, как Германия.

Российская сторона запросила консульский доступ к блогеру, но ФРГ не предоставила его до сих пор, отметил министр.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.