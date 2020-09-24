 

Машинист поезда пытался вывезти из РФ золото на 143 млн рублей

24.09.2020, 19:08, Новости дня

Сотрудники ФСБ и таможни задержали машиниста товарного поезда, пытавшегося вывезти из Забайкальского края за границу золото на 143 млн рублей.

В локомотиве во время стандартной проверки был обнаружен тайник, где были спрятаны семь свертков. Оказалось, что там были спрятаны более 100 золотых слитков, передает «Рен ТВ».

Работники локомотивной бригады рассказали, что за перевозку золота через границу им пообещали хорошие деньги. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

Ранее гражданка России пыталась пронести в туфлях через таможенный пункт на границе с Китаем два килограмма золота в виде слитков стоимостью более 5 млн рублей.



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