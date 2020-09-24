Ученые рассказали о главной причине пандемии коронавируса

24.09.2020, 18:53, Разное

Ученые Польской академии наук Варшавского университета рассказали об основной причине возрастания заболевания COVID-19. Они полагают, что главным фактором распространения эпидемии являются зараженные люди, которые с большой вероятностью передают болезнь здоровой части населения.

В издании Royal Society Open Science были опубликованы итоги исследований, где рассказали о причинах расширения эпидемии коронавируса. Изначально многие исследователи предполагали, что при распространении SARS-CoV-2 индекс репродукции вируса – среднее количество людей зараженных от 1 больного – составляет 3,8 единиц, что говорит о вероятности эпидемии. Но компьютерное моделирование продемонстрировало, что в марте-апреле 2020 года показатель мог достигать 11 единиц измерения при условиях, что были суперраспространители.

Во время суперраспространения зараженные люди идут в общественные места, где распространяют вирус огромному количеству здоровых людей. Эпидемия имеет свойство начинаться медленно, но усиливается, когда инфицированные люди идут на футбольные матчи или концерты. Это доказано примером, когда Италия и Испания не разрешали людям бывать в группах и прогрессия расширения коронавируса сразу же снизилась.