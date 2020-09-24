 

Горбачев: Нобелевскую премию мира получали по блату

24.09.2020, 18:48, Новости дня

Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что ранее Нобелевская премия мира выдавалась «по блату», а не за настоящие заслуги. Горбачев при этом отметил, что это время прошло.

«Это проблема серьезная. Я думаю, что время, когда удавалось по блату или черт-те знает как получить, ушло все-таки. Будут получать те, кто отличился. Кто достоин? Я не знаю, я далек. И я бы не горячился [называть какие-то имена] – знаю же, как люди могут отреагировать», – сказал Горбачев в интервью «Подъему».

Горбачев «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную часть жизни международного сообщества», получил Нобелевскую премию мира в 1990 году.

Еще одним президентом, удостоившимся Нобелевской премии мира, стал экс-президент США Барак Обама. О получении американским лидером этой награды за «выдающиеся достижения в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между странами» было объявлено в октябре 2009 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. В Кремле отмечали, что в случае, если Путину не присвоят премию, ничего страшного не произойдет, но если ее присвоят, то это «будет прекрасно».

Академик, писатель Сергей Комков, направивший обращение о номинировании российского лидера, заявил, что выдвижение Путина на премию вызвало «бешеную реакцию» у США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Определены сроки принятия решения о формате занятий в школах

14.07 / Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса

03.07 / CNN – Ким Чен Ын сообщил о «блестящем успехе» в борьбе с пандемией — но посоветовал не расслабляться

17.07 / Мнения: Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

05.07 / Из библиотек Гонконга стали изымать книги продемократических авторов

06.08 / В минобороны США опровергли слова Трампа об атаке в Бейруте

22.08 / Подразделения МВД Украины перейдут на усиленный режим работы в праздничные дни

07.08 / “Шахтер” узнал соперника в четвертьфинале Лиги Европы

31.08 / Белый дом: «Президент не поощряет даже малейшее насилие»

22.07 / В Минздраве рассказали о способности COVID-19 адаптироваться к человеку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска