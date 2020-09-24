После инаугурации Лукашенко протесты в Беларуси вспыхнули с новой силой

24.09.2020, 18:45, Новости дня

В среду вечером тысячи белорусов приняли участие в акциях протеста против тайной президентской инаугурации Александра Лукашенко.

Силы безопасности в Минске применили против протестующих водометы и задержали десятки человек. Протесты разразились после того, как государственное информагентство «БелТА» сообщило, что 66-летний Лукашенко был приведен к присяге на шестой срок.

Вопреки многочисленным сообщения о фальсификациях, Лукашенко настаивает, что одержал решительную победу на выборах 9 августа, набрав 80 процентов голосов.

«Мы не просто выбирали президента страны – мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость, – заявил Лукашенко в ходе церемонии инаугурации. – Не могу, не имею права бросить белорусов».

При этом атмосфера в стране далека от праздничной. Накануне инаугурации, которая не транслировалась по государственному телевидению, в Минске перекрыли дороги для кортежа Лукашенко. На церемонии не было иностранных дипломатов, в том числе и представителей России.

В интервью корреспонденту «Голоса Америки» Игорю Тихоненко американский сенатор Джек Рид, член Комитета по вооруженным силам, назвал тайную церемонию очередным свидетельством того, что Лукашенко утратил поддержку белорусского народа.

«Белорусский народ действительно продемонстрировал большое мужество и твердость намерений, – сказал Рид. – Они не испугались террора, притеснений, нападений со стороны полиции. И они продолжают выходить на улицы. Они действительно понимают, что Лукашенко должен уйти, и делают все возможное, чтобы заставить его уйти».

Через несколько часов после инаугурации Светлана Тихановская, главный соперник Лукашенко на выборах, выступила с заявлением, в котором назвала это событие «фарсом».

«Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию», – заявила она, подчеркнув, что он более не является законным и легитимным лидером Беларуси.

«Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом», – сказала она.

Тихановская пообещала провести свободные и честные выборы, как только Лукашенко будет отстранен от власти.

Несколько европейских стран, в том числе Германия, Дания и страны Балтии, заявили, что больше не признают правительство Лукашенко. «То, что эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности – очень показательно, – отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в заявлении, которое было опубликовано агентством «Интерфакс». – И после этой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность».

В том же ключе высказался в четверг Евросоюз. «Эта «инаугурация» прямо противоречит воле значительной части населения Беларуси, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси», – говорится в официальном заявлении Брюсселя. В среду, 23 сентября, Госдепартамент обнародовал аналогичную позицию США.

ЕС призвал ввести санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных демонстрантов.

Россия не давала официальных комментариев после инаугурации, но ранее заявляла, что признает Лукашенко законным лидером страны.