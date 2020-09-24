Владимир Зеленский о ситуации в Беларуси: мы единомышленники со странами Европы

24.09.2020, 18:45, Новости дня

КИЕВ – После «инаугурации» Александра Лукашенко украинские официальные лица высказались о ситуации в Беларуси.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина поддерживает позицию стран-партнеров и Европейского Союза в отношении событий в Беларуси и призывает белорусскую власть найти диалог с народом.

«Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, и здесь мы – единомышленники со всеми странами Европы», – подчеркнул президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба 24 сентября.

Он отметил, в ходе пресс-конференции после встречи в Братиславе с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, что Украина неоднократно призывала белорусскую власть к диалогу с народом.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина имеет трагический опыт, когда пренебрежение со стороны власти интересами народа привело к кровопролитию.

«Мы хоронили украинцев, которых убивали на Майдане. Мы видели, как горели люди и здания. То, что мы сегодня видим: если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный результат и ответ от народа», – сказал Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, украинцев и белорусов связывают столетия прочной исторической дружбы.

В Минске, 23 сентября: протесты и «инаугурация»

В Минске 23 сентября состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко, которую в прессе называют «секретной» или «тайной». Торжественное мероприятие впервые не было анонсировано заранее, прошло без трансляции по телевидению и приглашения международных делегаций.

Белорусская оппозиция отреагировала на это событие очередной волной протестов, не прекращающихся с 9 августа – даты проведения президентских выборов.

Мировые и региональные медиа сообщают, что первые массовые задержания участников стихийных акций после подготовленной в тайне инаугурации Александра Лукашенко начались у стелы «Минск – город-герой», где собралось несколько тысяч человек.

Как отмечается в Телеграм-канале «Пресс-секретарь МВД Беларуси», «23 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 59 протестных акций с участием около пяти тысяч человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения».

В Украине об «инаугурации»: фарс и нелегитимность

Украина никогда, никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Об этом заявил 23 сентября в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Межфракционная группа в Верховной Раде Украины «За демократическую Беларусь» приняла заявление в связи с «инаугурацией» Лукашенко. В ней подчеркивается, что «сегодня диктатор и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел закрытую церемонию «инаугурации» во Дворце независимости в Минске».

Об этом сообщил в Фейсбуке лидер группы, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В документе отметили, что мероприятие прошло тайно и «даже не транслировалось по государственному радио и телевидению, что «является прямым нарушением законодательства страны».

В этой связи группа заявила, что церемония инаугурации является «полным фарсом и не может узаконить фальсификацию президентских выборов в Беларуси», цитирует слова Алексея Гончаренко Интернет-сайт Хартия’97.

В комментарии для Русской службы «Голоса Америки» народный депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что «Лукашенко – диктатор, который фактически, отбросил вариант переговоров и пошел на обострение» ситуации с оппозицией.

«Для меня очевидно, что Лукашенко – диктатор, и относиться к нему нужно соответственно. Политические контакты с ним должны быть прерваны, потому что он нелегитимен, он – узурпатор власти», – сказал Алексей Гончаренко.

Он отметил, что официальный Киев делает первые шаги по «белорусскому вопросу» – есть реакция МИДа и президент Владимир Зеленский отменил поездку, которая была запланирована на октябрь в Беларусь.

Мнение: белорусы не подчинятся Лукашенко

Лидер Движения солидарности «Разам» (Вместе), белорусский диссидент Вячеслав Сивчик считает, что после всех событий, произошедших в Беларуси с 9 августа, у граждан республики есть только один путь – бороться за победу.

«То, что прошло вчера – инаугурацией называть нельзя. В осажденной крепости Лукашенко показал, что он хочет руководить страной, показав, что он не откажется от прежних методов – в Минске вчера развернулись страшные события, когда каратели Караева (министр внутренних дел – Т.Б.) вышли на охоту за протестующими белорусами, творя беззаконие, которое иначе, как «лукашизмом» называть нельзя», – говорит Вячеслав Сивчик корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что белорусы не могут подчиниться той власти, которая не является легитимной.

На вопрос о том, хватит ли у протестующих сил бороться до победы, он отвечает, что, если не хватит, тогда Беларусь может превратиться в концлагерь.

«Теперь еще больше белорусов это понимают и демонстрируют Лукашенко адекватное поведение», – подчеркивает Вячеслав Сивчик.

По его словам, много трагических событий не случилось бы, «если бы за 26 лет режима Лукашенко Запад меньше ему и его патрону Путину» потакал, закрывая глаза на отсутствие демократии в Беларуси.

«Сегодня у Запада хватает механизмов, как надавить на путинскую Россию, на режим Лукашенко, а белорусам в этой ситуации нельзя останавливаться», – говорит Вячеслав Сивчик.

В надежде на диалог сторон

Политолог Александр Палий считает, что после так называемой «инаугурации», необходимо не оставлять надежд на диалог с Лукашенко о мирном транзите передачи власти.

«Сегодня нужно попытаться говорить с де-факто властью и понимать, что это де-факто власть, помня при этом – что спасти независимость Беларуси важнее всего. Нужно войти в переговоры с Лукашенко и говорить про нормальный транзит к демократии. Сейчас он не готов к этому, но со временем ситуация будет меняться», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Тайная «инаугурация», по его словам, показала несколько особенностей нынешней политической жизни страны: страх Лукашенко перед усилением России в Беларуси и его нежелание окончательно сдать суверенитет страны.

«Он мог испугаться, что Кремль как-то начнет влиять на процесс инаугурации. Это показывает, что Лукашенко до конца не сдался Кремлю, но сейчас важно, чтобы де-факто президент и белорусское общество начали говорить», – подчеркивает политолог.

Украина, по мнению Александра Палия, могла бы взять на себя роль посредника в этом диалоге, если Александр Лукашенко согласится.