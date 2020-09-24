 

В Санкт-Петербурге подведут итоги экспедиции “Цифровое судно СМТК”

24.09.2020, 17:23, Разное

“Северный морской транзитный коридор” – проект по созданию комплексной транспортно-логистической инфрастуктуры для морских грузовых перевозок по маршруту Азия – Европа. Об этом проекте, а также об итогах экспедиции судна “Севморпуть” расскажет заместитель гендиректора “Русатом Карго” Борис Капорцев.

Также в числе спикеров – руководитель экспедиции, директор по развитию “Русатом Карго” Станислав Чуй, советник декана Экономического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Елена Тищенко, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, заместитель завкафедры радиоэлектроники и прикладной информатики Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Щелкунов, заместитель главного конструктора проекта судна СМТК (“ЦКБ “Айсберг”) Дмитрий Сахаров и исполнительный директор Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Шабалин.

Мероприятие состоится в формате онлайн на площадке ТАСС. Для представителей СМИ необходима предварительная регистрация. При регистрации нужно указать мобильный номер с установленным WhatsApp.



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