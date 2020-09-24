Пассажирский самолет столкнулся с трапом в Шереметьево

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24.09.2020, 18:23, Разное

Пассажирский самолет Boeing 737 столкнулся с самоходным трапом в московском аэропорту Шереметьево. В результате инцидента никто не пострадал.

Столкновение произошло во время транспортировки авиалайнера к месту стоянки с помощью тягача. В какой-то момент самолет задел конструкцию правым крылом. Транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Причины случившегося будет выяснять специальная комиссия, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



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