 

Оперштаб: Собянин попросил крупные компании вернуть часть сотрудников на «удаленку»

24.09.2020, 18:15, Разное


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«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», – сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба. 

Ряд СМИ сообщает, что письмо было направлено в пять тысяч компаний.

Ранее сегодня Оперативный штаб вновь напомнил о необходимости ношения масок, особенно в общественных местах и транспорте. «Сократите количество контактов и бережно относитесь к людям старшего возраста», – говорилось в сообщении.

Еще в минувший четверг власти столицы связывали рост числа выявляемых случаев заражения с увеличением числа проводимых тестов. «Если мы говорим о росте количества выявляемых больных коронавирусом, то в первую очередь это обусловлено большим количеством тестов», — сообщал Собянин.



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