 

Макс Фадеев объяснил переживания звезд из-за ограничений по коронавирусу

24.09.2020, 18:08, Новости дня

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев ответил на вопросы о творчестве в эпоху после пандемии и другие.

«Я интроверт, по сути, поэтому для меня это заточение было абсолютной нормой. Я не нуждаюсь в обществе, вот в том смысле, в котором нуждаются многие люди, да. Я самодостаточный один. Я могу прожить на необитаемом острове, и не почувствовать, что что-то не так», – сказал продюсер в интервью на YouTube-канале «Метаметрика».

Он также объяснил, почему многие звезды сильно переживали из-за введения режима самоизоляции.

«У каждого человека есть своя, ну, финансовая дисциплина что ли, к которой он привыкает. И, для многих артистов та привычка, которая была, ну, более свободно жить с деньгами, она остановилась по объективным причинам, не только у них – у всех. Поскольку артисты – люди эмоциональные, они сразу, естественно, начинают об этом сообщать всему миру о том, что у них сильно плохо. Вот. Вот поэтому такие реакции. На самом деле не так уж сильно плохо, все, в общем-то, не плохо, наоборот», – отметил Фадеев.

Полное интервью опубликовано на YouTube-канале «Метаметрика».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / В похоронах Джона Льюиса участвуют три экс-президента США

26.06 / СМИ: Работники совхоза Грудинина жалуются на принуждение голосовать против поправок к Конституции

31.07 / В РФ подтвердили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

09.09 / Эксперты рассказали, как высокое давление и диабет влияют на мозг

24.07 / Памфилова назвала даты досрочного голосования осенью

27.08 / Экономика: Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

27.06 / Осенью украинские школы могут перейти на дистанционное обучение – Данилов

23.09 / Новому премьеру Японии пора проявить «сильную волю» в курильском вопросе

20.07 / Volkswagen может выпустить электрические версии популярных моделей

08.07 / Канье Уэст раскрыл подробности будущей избирательной кампании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска