Макс Фадеев объяснил переживания звезд из-за ограничений по коронавирусу

24.09.2020, 18:08, Новости дня

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев ответил на вопросы о творчестве в эпоху после пандемии и другие.

«Я интроверт, по сути, поэтому для меня это заточение было абсолютной нормой. Я не нуждаюсь в обществе, вот в том смысле, в котором нуждаются многие люди, да. Я самодостаточный один. Я могу прожить на необитаемом острове, и не почувствовать, что что-то не так», – сказал продюсер в интервью на YouTube-канале «Метаметрика».

Он также объяснил, почему многие звезды сильно переживали из-за введения режима самоизоляции.

«У каждого человека есть своя, ну, финансовая дисциплина что ли, к которой он привыкает. И, для многих артистов та привычка, которая была, ну, более свободно жить с деньгами, она остановилась по объективным причинам, не только у них – у всех. Поскольку артисты – люди эмоциональные, они сразу, естественно, начинают об этом сообщать всему миру о том, что у них сильно плохо. Вот. Вот поэтому такие реакции. На самом деле не так уж сильно плохо, все, в общем-то, не плохо, наоборот», – отметил Фадеев.

Полное интервью опубликовано на YouTube-канале «Метаметрика».