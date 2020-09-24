 

Синий кит оказался рекордсменом по погружению в воду

24.09.2020, 18:05, Новости дня

О том, что киты – отличные ныряльщики, известно уже давно. Однако точные замеры глубины и времени погружения удалось сделать только сейчас.

 Группа исследователей из Университета Дьюка, США, установила, что чемпионами по погружениям в воду среди млекопитающих являются синие киты. Они могут нырнуть на глубину до трех тысяч метров и задерживать дыхание на 33 минуты. После этого у животного включается анаэробное дыхание, отмечают ученые.

Исследования производились на протяжении пяти лет. При этом ученые замерили показатели 3600 нырков, самый длительный из которых продолжался у синего кита 2 часа 13 минут. В 95% случаях гигантские животные выныривали на поверхность еще до того, как у них заканчивался кислород в легких.



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