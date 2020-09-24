Таяние антарктических льдов стало необратимым процессом

24.09.2020, 18:05, Новости дня

Как сообщили ученые из Потсдамского института исследований воздействия на климат, льды в Антарктиде продолжат таять, поскольку этот процесс стал уже практически необратимым. Таким образом, спустя какое-то время нынешний ледовый континент сможет обрести свою растительность, а условия жизни на нем станут благоприятными для строительства обычных городов.

К такому выводу ученые пришли в процессе компьютерного моделирования развития ситуации, на которое исследователи в совокупности потратили более миллиона часов.

Долгосрочное влияние на климат Земли – это глобальное потепление примерно на 4 градуса. Это совсем неутешительный прогноз, но сделать уже ничего не удастся, утверждают специалисты.