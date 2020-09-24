 

Таяние антарктических льдов стало необратимым процессом

24.09.2020, 18:05, Новости дня

Как сообщили ученые из Потсдамского института исследований воздействия на климат, льды в Антарктиде продолжат таять, поскольку этот процесс стал уже практически необратимым. Таким образом, спустя какое-то время нынешний ледовый континент сможет обрести свою растительность, а условия жизни на нем станут благоприятными для строительства обычных городов.

К такому выводу ученые пришли в процессе компьютерного моделирования развития ситуации, на которое исследователи в совокупности потратили более миллиона часов.

Долгосрочное влияние на климат Земли – это глобальное потепление примерно на 4 градуса. Это совсем неутешительный прогноз, но сделать уже ничего не удастся, утверждают специалисты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / В Челябинске решили создать открытую систему для отслеживания загрязнений воздуха

02.07 / В Германии оценили сообщения о «сговоре» РФ с талибами

30.06 / Guardian – эпидемия COVID-19 обрекает кинотеатры на исчезновение

15.09 / Меркель раскритиковала канцлера Австрии из-за позиции по мигрантам

11.08 / Названы условия для поступления российской вакцины от коронавируса в Европу

18.07 / Системы ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама

01.07 / Кличко ужесточил карантин в Киеве

22.08 / Матчи РПЛ посвятили Дню российского флага

20.09 / Трамп составил «список умных женщин» для Верховного суда

31.07 / Роскачество дало советы по безопасности при сборе и готовке грибов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска