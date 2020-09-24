Ученые пояснили, как молния выбирает цель для удара

24.09.2020, 18:05, Новости дня

Специалисты-метеорологи напоминают, что каждую секунду у земной поверхности происходит до полусотни грозовых разрядов. Большинство молний ударяет в океан, поэтому люди, живущие на суше, их и не замечают.

Их интересует другой вопрос: как молния выбирает место, куда ударить, когда гроза происходит прямо над жилищами людей.

Ученые напоминают, что статическое электричество в атмосфере накапливается от трения частиц, зависших в воздухе. Это похоже на гигантский конденсатор, в котором при накоплении достаточной разницы потенциалов и уменьшении сопротивления происходит разряд. Молния ударит в самое высокое место, но только тогда, когда над ним накопился достаточный заряд, уточняют исследователи.