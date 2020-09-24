 

Участникам белорусских протестов отключат отопление и горячую воду

24.09.2020, 17:32, Разное

Ленинский районный суд Минска удовлетворил иск президента Александра Лукашенко о прекращении подачи горячего водоснабжения и отключения от системы централизованного отопления квартир и частных домов собственников, замеченных в протестах против президента.

Суд принял позицию президента, назвав её в своём решении суверенной и государственной, и наделил полномочиями все коммунальные службы страны в вопросе отключения жилья правонарушителей от благ ЖКХ. Также в суде установили, что централизованное отопление и горячая вода не входит в перечень, определённый ООН для функционирования человеческого организма. Поэтому электричеством, холодной водой и канализацией протестующие смогут пользоваться и далее.

Суд добавил, что для вопроса об отключении коммунальных услуг потребуется соответствующее постановление, вынесенное по установленным фактам причастности лица к протестным акциям: фото, видеоматериалы, свидетельские показания граждан и сотрудников правоохранительных органов.

– Мы столько лет создавали стабильность, чтобы эти молодые тунеядцы нам тут всё разрушили? Не бывать этому! Пусть посидит померзнёт зиму, подумает над своим поведением, нечего на него дорогой российский газ переводить. А если ты такой революционер, то иди до конца. Вот декабристов в Сибирь ссылали и правильно делали. Жаль, что Сибирь теперь в другом государстве, но дай бог, восстановится всё, — прокомментировал судебное решение президент Александр Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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