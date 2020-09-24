Скандалы: Генералам потребовались звезды

24.09.2020, 17:55, Разное

Росгвардия планирует закупить 45 пар хрустальных погон для высшего командного состава ведомства

Запрос цен на такую поставку объявил московский центр материально-технического обеспечения Федеральной cлужбы войск Национальной гвардии Российской Федерации, обнаружили «Открытые медиа» на сайте госзакупок. Всего структура Росгвардии готовится приобрести 5 пар хрустальных погон генерал-полковников (с тремя звёздами) и по 20 пар — для генерал-майоров (с одной звездой) и генерал-лейтенантов (с двумя звёздами). Все эти погоны будущий подрядчик службы должен будет поставить до 1 ноября 2020 года.

«Хрустальные погоны должны представлять украшение из хрусталя в бархатной коробке бордового цвета», — говорится в документации. «Погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды)», отмечают авторы техзадания. Свои предложения по цене контракта потенциальные поставщики должны предоставить до 23 сентября, говорится в документации.

В 2017 году Росгвардия закупила 104 пары хрустальных погон у компании «Дятьковский хрустальный завод плюс». Тогда тендер проводила Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Росгвардии. Сумма контракта составила 0,398 млн рублей, то есть на каждую пару хрустальных погон Росгвардия потратила 3830 рублей. Всего комендатура приобрела в 2017 году две пары хрустальных генерал-полковничьих погон, 22 пары хрустальных погон генерал-лейтенанта и 80 пар хрустальных генерал-майорских погон.

Позже представители Росгвардии заявили, что хрустальные погоны — это традиционный памятный подарок для высших офицеров, прослуживших более 30 лет. «Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам», — приводил «Интерфакс» слова представителя службы. Исходя из этого, можно предположить, что за последние три года достигли тридцати лет выслуги почти полсотни генералов Росгвардии, для которых и предназначены закупаемые погоны.

В 2018 году на сервисе объявлений «Юла» появилось предложение о продаже хрустальных генерал-майорских погон. Описание погон и подарочной коробки в объявлении полностью соответствовало описанию изделия в техническом задании Росгвардии. Продавец оценил лот в 3000 рублей, он был продан в октябре 2018 года, следует из данных сервиса. Продавец сообщила «Открытым медиа», что проданные ей погоны достались в наследство от дедушки-военного, который получил их ещё до распада СССР.

Объявления о продаже хрустальных погон есть и на сайте «Авито». Один из продавцов предлагает купить погоны генерал-майора или генерал-лейтенанта за 20 000 рублей. «Открытые медиа» направили запрос в пресс-службу Росгвардии.

Кирилл Седов, Евгений Сафронов