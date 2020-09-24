Москвичей призвали сократить число контактов

24.09.2020, 17:48, Новости дня

Московский оперштаб по борьбе с коронавирусом попросил жителей столицы сократить число контактов и пользоваться средствами защиты.

В столице зафиксирован рост случаев коронавируса, подтверждено 1050 новых случаев инфицирования, передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

«Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста», – подчеркнули в штабе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 11 городских поликлиниках началась вакцинация медиков от коронавирусной инфекции.

За последние сутки в РФ было выявлено 6595 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 128 тыс. случаев заболевания.