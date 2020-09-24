 

Минск ответил на претензии Литвы по БелАЭС

24.09.2020, 17:48, Новости дня

Резолюция Литвы об угрозе ядерной безопасности Европы от БелАЭС – это очередная попытка вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявило белорусское минэнерго.

«Резолюция Сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Белоруссии и содействует росту напряженности в межгосударственных отношениях. Документ носит сугубо политический характер», – цитирует РИА «Новости» сообщение белорусского ведомства.

Вопросы безопасности атомной станции республики стали предметом спекуляций для определенных политических сил Литвы и возможностью «заработать баллы» в угоду своим интересам.

«Для этого формируется образ Белоруссии как источника угрозы ядерной безопасности в Европе», – заключили в минэнерго.

Ранее Литва попросила США помочь ей обеспечить безопасность в сфере энергетики из-за приближающегося запуска БелАЭС. Вильнюс заявил, что атомная станция – это геополитический проект России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что БелАЭС планируется запустить 7 ноября.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество.



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