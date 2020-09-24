Мнение: Путина троллят Нобелевской премией мира?

24.09.2020, 17:30, Разное

Стоило профессорам нескольких университетов выдвинуть на Нобелевскую премию мира 2021 года Алексея Навального, как тут же на эту же премию оказался выдвинутым и Владимир Путин.

Путина выдвинул «главный редактор газеты «Президент» и автор книги «Кремлевский сурок» Сергею Комкову. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже прокомментировал инициативу. Дословно: «Вы знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. […] Если решение будет принято, ну прекрасно. Не будет принято, тоже ничего страшного. Трудно еще что-то большее сказать».

Регалии Сергея Комкова я специально закавычил. Потому что приходилось сталкиваться с Комковым. И тогда он не был писателем.

В 2013 году, когда в Останкинском районном суде шел судебный процесс над Александром Лебедевым, Комков приехал на одно из заседаний в качестве «эксперта». Вот небольшие отрывки из публикаций 2013 года:

«…Перед началом допроса Комков сообщил суду, что является доктором педагогических и философских наук; доктором права, профессором; член-корр. РАЕН, академиком Международной академии духовного единства народов мира; членом Международной академии наук Сан-Марино; академиком Европейской академии информатизации; членом Союзов писателей Москвы и России, президентом Всероссийского фонда образования; экспертом Госдумы РФ и помощником депутата Госдумы.

Адвокат Резник попросил Комкова представить документы, подтверждающие, что он обладает специальными знаниями. Но кроме паспорта и удостоверения помощника депутата других документов у специалиста не оказалось.

– Я живу в Чехии, документы с собой не взял, – объяснил Комков. – Но вы можете найти всю информацию обо мне в Яндексе…

Яндекс допрашивать не потребовалось. Генри Резник предоставил суду справку из Госдумы, согласно которой Сергей Комков экспертом Государственной думы не является. Несмотря на попытки «эксперта» объясниться, что он работает «на общественных началах», суд приобщил документ к делу. А далее допрос этого странного, по моему мнению, персонажа продолжался более двух часов.

Резник пытался выяснить:

– Вы приглашены в качестве специалиста. Какими специальными познаниями, неизвестными другим гражданам, вы обладаете?

– В области психологии наблюдения, – ответил Комков. – Я двадцать лет работал директором школы…

Когда Комков сообщил суду, что «за несколько минут до драки господин Лебедев сидел и разминал пальцы, как обычно делают бойцы восточных единоборств, когда они уже приняли определенное решение…», Резник уточнил:

– У вас есть специальные знания в области восточных единоборств?

– Когда я был директором школы, я вел секцию карате, – гордо произнес Комков.

К слову, федеральный судья Андрей Бахвалов во время заседаний тоже периодически массировал пальцы».

Отсюда

«…Оглашение названий научных заведений, подтверждающих вклад Комкова в науку, вызвало веселое оживление в зале. Судья Бахвалов был даже вынужден повысить голос:

— Здесь не цирк, ничего смешного я не вижу.

Хотя, честно говоря, сам выглядел человеком, с трудом сдерживающим приступ хохота. Ну как не улыбаться, когда на полном серьезе зачитываются документы, в которых написано, что Международная академия наук Сан-Марино присваивает Комкову степень кандидата юридических наук, и та же самая академия признает его и доктором педагогических наук?

Адвокат Генри Резник говорит суду:

— Эти документы обязательно надо приобщить. Лучшего способа дискредитировать Комкова не придумать.

Адвокат Юрий Зак добавляет:

— Среди огромного количества документов, представленных Комковым, нет ни одного из российских научных и учебных заведений. Нет даже документа, что он имеет высшее образование, полученное в России».

Отсюда

С тех времен, когда я познакомился с Комковым, прошло семь лет. За это время Комков, оказывается, переквалифицировался в писатели. А сейчас вот выдвинул Путина в номинанты Нобелевской премии мира за 2021 год.

Если это выдвижение не троллинг – что это такое?

PS В 2013 году Комков уже выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира. Семь лет назад Комков говорил, что давно знаком с Путиным: «Мы знакомы с ним с 90-х годов, хотя он сейчас вряд ли припомнит, кто такой Сергей Комков. Тогда я входил в круг доверенных лиц Бориса Ельцина, и нам приходилось неоднократно встречаться. А в 2000-м году я по приглашению руководства избирательного штаба Путина вошел в состав этого штаба и стал его доверенным лицом на президентских выборах. Тогда особо никто не стремился занять «почетное место» доверенного лица Путина. Ситуация была непредсказуемая и непонятная. Не стремился я влезть во власть и после успешного избрания Владимира Путина. И остался на своем месте – в общественном Фонде образования. И все последующие годы я был весьма далек от власти. Как опытный эксперт, я очень четко видел, какие грубые ошибки совершает власть, и пытался своими статьями, книгами, публичными выступлениями указать власти на ее ошибки. Но делать это с каждым годом становилось все труднее и труднее. И в 2009 году я уехал из России» (отсюда).

Картинка отсюда