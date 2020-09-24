Ракова: Ежедневное число госпитализаций с​ COVID-19 за неделю возросло на 30%

24.09.2020, 17:23, Разное

Во многих регионах, а также в Европе фиксируется увеличение числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Отмечается такая тенденция и в Москве. В четверг, 24 сентября, в Москве вновь выявили более тысячи зараженных коронавирусом.

“Негативная тенденция у нас прослеживается и в части госпитализации людей с коронавирусной инфекцией. Только за последнюю неделю ежедневное количество госпитализируемых увеличилось примерно на 30%”, – сказала Ракова.

Тем не менее Москва накопила большой опыт в борьбе с инфекцией. Это позволяет держать ситуацию под контролем, подчеркнула она.

Заммэра напомнила о создании необходимых медицинских мощностей и коечного фонда, готово к разворачиванию в любой момент. Столичные клиники оборудованы необходимым медицинским оборудованием и препаратами.

Также за прошедшие месяцы в городе создана уникальная система ПЦР-исследований на наличие коронавируса. Это позволяет ежедневно проводить порядка 70 тысяч исследований, успешно лечить больных и прерывать цепочку распространения вируса.

Кроме того, в городе продолжаются пострегистрационные исследования первой в мире вакцины от коронавируса “Спутник V”, напомнила Ракова. Она выразила надежду, что в ближайшее время в столице в гражданский оборот будут поступать новые партии вакцины.

При этом заммэра указала, что многое зависит от самих горожан. Ракова призвала москвичей продолжать пользоваться средствами индивидуальной защиты на транспорте и в общественных местах. В первю очередь речь идет о масках.

“Постарайтесь по возможности сократить количество контактов, бережно относитесь к людям старшего возраста”, – обратилась Ракова к москвичам.

Напомним, что с 12 мая в Москве действует масочный режим. Ношение средств индивидуальной защиты обязательно на транспорте и в общественных местах. За их отсутствие предусмотрен штраф.