 

Мишустин уволил замглавы ФМБА

24.09.2020, 17:01, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Романова.

«Освободить Романова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства по его просьбе», – говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Другим распоряжением глава правительства назначил замруководителя ФМБА Игоря Борисевича.

Владимир Романов в 1984-м окончил Горьковский государственный медицинский институт. Является врачом-гигиенистом, эпидемиологом, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Имеет награды: орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени», нагрудный знак «Отличнику здравоохранения».



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