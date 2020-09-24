 

Великобритания пригрозила Белоруссии «санкциями Магнитского»

24.09.2020, 16:48, Новости дня

Британское правительство начало готовить санкции по «закону Магнитского» против нарушителей прав человека в Белоруссии, сообщил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

«Используем все инструменты, находящиеся в нашем распоряжении, чтобы привлечь режим [президента Белоруссии Александа] Лукашенко к ответу. Мы хотели бы присоединиться к ООН в применении таргетированных санкций против тех, кто участвовал в насилии и подавлении протестов, но этот процесс отложен в Брюсселе», – цитирует Рааба РИА «Новости».

Он назвал инаугурацию Лукашенко «мошеннической» и заявил, что поручил подготовить «санкции Магнитского» в отношении тех, кто замешан в «серьезных нарушениях прав человека».

«Мы координируемся с Канадой и США, чтобы срочно подготовить списки», – добавил Рааб.

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран. МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию Лукашенко недостаточно легитимной.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инаугурации, которая прошла в атмосфере секретности.



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