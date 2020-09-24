 

Выдвижение Путина на Нобелевскую премию вызвало «бешеную реакцию» США

24.09.2020, 16:48, Новости дня

После выдвижения президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира последовала «бешеная реакция» со стороны США, которые в ответ предложили номинантом главу Белого дома Дональда Трампа, сообщил академик, писатель Сергей Комков, направивший обращение о номинировании российского лидера.

«Это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло в штаб-квартиру Нобелевского комитета», – цитирует Комкова РИА «Новости».

Он пояснил, что сразу после получения российской заявки американская сторона номинировала на эту премию президента США Дональда Трампа.

«У нас есть четкое понимание, кто, когда и во сколько поминутно – в 15.07 по местному времени это заказное письмо было получено в Осло…, и подписался один из секретарей Нобелевского комитета. После этой заявки началась буквально бешеная реакция с американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло <…>, быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира – не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации – Трампа», – добавил академик.

Прием заявок завершится в начале октября, рассматривать их планируется до марта, а в начале апреля Нобелевский комитет сообщит о рассмотрении и регистрации заявки, указал Комков.

В Кремле отмечали, что в случае, если Путину не присвоят премию, ничего страшного не произойдет, но если ее присвоят, то это «будет прекрасно».



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