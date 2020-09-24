 

Калифорния прекратит продажи новых машин на бензине к 2035 году

24.09.2020, 16:45, Новости дня

Калифорния прекратит продажи новых легковых и грузовых автомобилей с бензиновым двигателем к 2035 году, объявил губернатор Гейвин Ньюсом.

По его словам, эта мера позволит сократить выбросы парниковых газов в самом населенном штате страны на 35 процентов.

При этом жителям штата не будет запрещено владеть автомобилями на бензине или продавать их на рынке подержанных машин. Однако это предложение положит конец продажам новых легковых автомобилей и грузовиков, работающих на бензине, в штате с населением 40 миллионов человек.

«Автомобили не должны растапливать ледники или повышать уровень моря, угрожая нашим любимым пляжам и побережьям, – заявил Ньюсом. – Слишком много десятилетий мы позволяли машинам загрязнять воздух, которым дышат наши дети и семьи».

Калифорния поставила цель полностью перейти на чистую, возобновляемую энергию к 2045 году.



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