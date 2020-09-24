Евросоюз считает инаугурацию Лукашенко не имеющей легитимности

24.09.2020, 16:45, Новости дня

Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок белорусского лидера Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.

Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«ЕС вновь подтверждает, что президентские выборы 9 августа в Белaруси не были ни свободными, ни честными. ЕС не признает их результаты, которые были сфальсифицированы. Исходя из этого так называемая инаугурация 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности»,— говорится в заявлении.

Боррель подчеркнул, что «проведение инаугурации прямо противоречит воле значительной части белорусского народа», и предупредил о возможном «углублении политического кризиса».

«Евросоюз по-прежнему убежден, что всеобъемлющий национальный диалог и позитивный ответ на требование народа о проведении новых демократических выборов являются единственным выходом из политического кризиса в Белaруси»,— добавил он.

Отмечается также, что ЕС проведет переоценку отношений с Минском.

Инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября во Дворце независимости в белорусской столице. О дате церемонии заранее не сообщалось.