“Беременна”. Пользователи Instagram заявили, что жена Monatik ждет ребенка

24.09.2020, 16:25, Новости дня

Жена украинского певца Monatik Ирина Монатик (Демичева) разместила в Instagram фото в цельном зеленом купальнике, сделанное во время отдыха в Турции.

“Наш отдых близится к завершению. Мы счастливы, что все-таки удалось ненадолго вырваться на море с семьей и друзьями. Мы перезагрузились и готовы приступать к любимой работе. С благодарностью и любовью”, – написала она.

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Наш отдых близится к завершению. Мы счастливы, что все-таки удалось ненадолго вырваться на море с семьей и друзьями. Мы перезагрузились и готовы приступать к любимой работе * с благодарностью и любовью * ♥ * ♥ *

Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik) 24 Сен 2020 в 1:35 PDT

Подписчики жены Monatik отреагировали на фото.

“Никто не написал, не ждет ли Ирина пополнения?” – спросила busina_86.

“Беременна”, – написала alenka3743.

“Какая красивая, женственная фигура”, – отметила _ingir16_.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу “Х-фактор” на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте “Танцы со звездами”, тренера вокального шоу “Голос країни” и “Голос. Діти” (“1+1”). Жена певца, Ирина Демичева, является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: четырехлетний Даниил и трехлетний Платон.