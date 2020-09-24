Великобритания готовит против Беларуси санкции за нарушение прав человека – Reuters

24.09.2020, 16:25, Новости дня

Великобритания готовит санкции в рамках “закона Магнитского” против отдельных лиц в Беларуси в координации с Соединенными Штатами и Канадой, сообщило агентство Reuters 24 сентября со ссылкой на министра иностранных дел страны Доминика Рааба.

Глава МИД Британии поручил санкционной группе МИД Великобритании подготовить “санкции Магнитского” для ответственных за серьезные нарушения прав человека” из-за “мошеннической инаугурации” президента Александра Лукашенко.

Подготовку списков Великобритания ведет в срочном порядке, добавил он. Рааб уточнил, что рассматривается на предмет санкций “весь круг потенциальных лиц”, но не назвал конкретных имен.

Законы, названные в честь юриста Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняли в США, Канаде, Великобритании и ряде государств ЕС. Закон Магнитского вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

После тайного вступления Лукашенко в должность жители Беларуси снова вышли на протесты.

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Инаугурация прошла на фоне политического кризиса в Беларуси: с 9 августа в стране продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификаций результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.