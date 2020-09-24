Свитолина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге

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24.09.2020, 16:25, Новости дня

24 сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла четвертьфинальный поединок на теннисном турнире в Страсбурге (Франция). Об этом сообщает сайт Женской теннисной ассоциации.

Соперницей Свитолиной, которая является пятой ракеткой мира, была Джил Тайхманн из Швейцарии, занимающая в рейтинге WTA 54-е место.

Игра продолжалась 83 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу украинки.

Соперницей Свитолиной в полуфинале станет победитель поединка между Ариной Соболенко из Беларуси и Катержиной Синяковой из Чехии.

В 1/8 финала турнира первая ракетка Украины обыграла польскую теннисистку Магду Линетт.

Соревнования на грунтовых кортах Страсбурга предшествуют заключительному турниру Большого шлема в сезоне 2020 года – Roland Garros.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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