 

Песков прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию вслед за Навальным

24.09.2020, 16:23, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о номинации главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Песков подчеркнул, что Кремль не имеет отношения к этой инициативе.

Представитель Кремля отметил, что кандидатуру Путина выдвинул российский писатель Сергей Комков. Дипломат напомнил, что на премию могут номинировать многих людей, но отбор проходят не все, сообщает RT.

“Если решение будет принято – прекрасно. Не будет принято – тоже ничего страшного”, – заверил Песков.

Напомним, что за несколько дней до этого на Нобелевскую премию мира был также номинирован российский оппозиционный политик Алексей Навальный. В СМИ сообщили, что его кандидатуру выдвинули профессора нескольких университетов.



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