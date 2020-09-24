Регулярный секс – маркер хорошего прогноза при инфаркте

24.09.2020, 16:15, Разное



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В новом исследовании ученые наблюдали за 495 участниками (90% – мужчины) в течение около 20 лет. Они обнаружили, что у людей, интенсивность сексуальной жизни которых не изменилась в течение полугода после инфаркта, риск смерти ниже на 35% по сравнению с показателем тех, кто «сбавил обороты».

«Сексуальность и сексуальная активность – маркеры здоровья. Восстановление сексуальной активности вскоре после инфаркта может быть частью чьего-либо восприятия себя как здорового, функционирующего и энергичного человека», – сказал профессор Ярив Гербер (Yariv Gerber) из Тель-Авивского университета

Ученые указывают, что, с одной стороны, внезапное физическое напряжение, как при половом акте, может спровоцировать инфаркт. С другой стороны, долгосрочный риск проблем с сердцем снижается, благодаря физической активности. Согласно их данным авторов исследования, причиной проблем с сердцем часто становятся «изолированные» всплески сексуальной активности. У людей, активность которых регулярна, риск ниже.

Когда ученые сравнили выживаемость пациентов, которые изменили или не изменили интенсивность сексуальной активности, они обнаружили любопытный феномен. Оказалось, что люди с постоянной сексуальной активностью жили дольше в основном за счет сокращения смертности, которая не связана с болезнями сердца и сосудов. Они меньше умирали от рака и других хронических болезней.

В комментарии CNN Гербер сказал, что безбоязненно заниматься сексом после инфаркта могут люди, которые легко могут пройти более полутора километров (одной мили), свободно ходят по лестнице, способны пробежаться трусцой. Однако он делает оговорку, что последствия инфаркта могут быть опасными, включая сердечную недостаточность и нарушения ритма сердца. Поэтому вопрос восстановления сексуальной активности лучше обсудить с врачом.

По мнению Гербера, сексуальная активность – маркер лучшего выздоровления, поскольку указывает на хорошую физическую форму, хорошие отношения с партнером и психологическую способность отойти от шока тяжелой болезни.