Золотовалютные резервы РФ за неделю сократились на 0,9 млрд долларов

24.09.2020, 16:08, Новости дня

Золотовалютные резервы РФ по состоянию на 18 сентября сократились на 0,2% (или на 0,9 млрд долларов) по сравнению с показателем на 11 сентября – до 590,9 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.

По данным ЦБ, сокращение резервов произошло «в результате погашения обязательств по государственным внешним облигационным займам Российской Федерации», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы РФ к 11 сентября увеличились на 0,02% по сравнению с показателем на 4 сентября.