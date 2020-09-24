 

Золотовалютные резервы РФ за неделю сократились на 0,9 млрд долларов

24.09.2020, 16:08, Новости дня

Золотовалютные резервы РФ по состоянию на 18 сентября сократились на 0,2% (или на 0,9 млрд долларов) по сравнению с показателем на 11 сентября – до 590,9 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.

По данным ЦБ, сокращение резервов произошло «в результате погашения обязательств по государственным внешним облигационным займам Российской Федерации», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы РФ к 11 сентября увеличились на 0,02% по сравнению с показателем на 4 сентября.



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