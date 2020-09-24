 

Mail.ru Group ответила на слова Тинькова о продаже Сбербанку

24.09.2020, 16:08, Новости дня

Компания Mail.ru Group не продается, она сама намеревается покупать, сообщил представитель холдинга Сергей Лучин, отвечая на слова бизнесмена Олега Тинькова.

Олег Тиньков в четверг сказал, что на месте Сбербанка приобрел бы Mail.ru еще весной, когда стоимость компании была меньше.

«Mail.ru Group не продается. Напротив, сами планируем покупать, для чего и привлекли дополнительные 600 млн долларов», – цитирует ответ Лучина РИА «Новости».

Ранее компания сообщила, что привлекает около 600 млн долларов с помощью размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на 200 млн долларов и конвертируемых бондов еще на 400 млн.

Между тем TCS Group (головная структура «Тинькофф Банка») начал переговоры о своей продаже Yandex N.V. Как ожидается, сумма сделки составит около 5,48 млрд долларов.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация не боится конкурентов на рынке.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Ядерные бомбардировщики США подлетели к Крыму со стороны Украины

07.08 / Зеленский увидел надежду после 11 дней перемирия в Донбассе

02.09 / “Бахнули керосинчик в кастрик”. Кому из политиков, журналистов и активистов сожгли авто за время президентства Зеленского. Список

07.07 / Россия нарастила золотовалютные резервы

07.07 / Российским послам могут запретить иметь иностранное гражданство

10.09 / Трамп признался, что сознательно преуменьшал угрозу коронавируса

04.09 / Генпрокурор США – РФ может вмешаться в выборы, но Китай сейчас ведёт себя более дерзко

18.08 / Фокин назначен первым замом Кравчука в украинской делегации в трехсторонней контактной группе

17.08 / Суд оставил Ефремова под домашним арестом

05.07 / Трамп спрогнозировал срок разработки вакцины от коронавируса в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска