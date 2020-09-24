 

Российские Ту-160 пролетели вдоль границы Белоруссии с НАТО и Украиной

24.09.2020, 16:08, Новости дня

Российские ракетоносцы Ту-160 в ходе учений провели специальный полет вдоль северо-западной и юго-западной границ Белоруссии, сообщило российское Минобороны.

«24 сентября 2020 года два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 дальней авиации с аэродрома Энгельс (Саратовская область, Россия) совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы республики Белоруссия», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Самолеты прикрывали истребители ВВС Белоруссии. Полет проходил в рамках совместных белорусско-российских учений «Славянское братство­-2020».

В среду шесть бомбардировщиков Ту-22 в рамках этих учений пролетели над Белоруссией и выполнили бомбометание, поразив все цели. Также во вторник два российских Ту-160 пролетели вдоль границ Белоруссии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / В Конгрессе затребовали отчет по нападениям на войска США в Афганистане

02.07 / Лукашенко заявил о «тысячелетнем» пути Белоруссии к независимости

20.07 / Новый недорогой смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти

11.09 / Вирусолог предупредил о постепенном росте заболеваемости COVID-19

31.07 / Компания Toyota назвала цены на обновленные Land Cruiser, 4Runner и Tundra

08.07 / Стала известна дата возобновления работы кинотеатров в Москве

22.08 / Independent – эмоции вместо интима — британским режиссёрам посоветовали избегать откровенных сцен из-за пандемии

30.06 / На водные маршруты ЮБК выйдут ультрасовременные электрокатамараны для прогулок

06.09 / Литва заступилась за сотрудников американской компании в Белоруссии

26.07 / Онищенко объяснил, как отличить коронавирус от гриппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска