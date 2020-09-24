Российские Ту-160 пролетели вдоль границы Белоруссии с НАТО и Украиной

24.09.2020, 16:08, Новости дня

Российские ракетоносцы Ту-160 в ходе учений провели специальный полет вдоль северо-западной и юго-западной границ Белоруссии, сообщило российское Минобороны.

«24 сентября 2020 года два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 дальней авиации с аэродрома Энгельс (Саратовская область, Россия) совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы республики Белоруссия», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Самолеты прикрывали истребители ВВС Белоруссии. Полет проходил в рамках совместных белорусско-российских учений «Славянское братство­-2020».

В среду шесть бомбардировщиков Ту-22 в рамках этих учений пролетели над Белоруссией и выполнили бомбометание, поразив все цели. Также во вторник два российских Ту-160 пролетели вдоль границ Белоруссии.