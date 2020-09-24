 

Нормальный сон предотвращает ожирение

24.09.2020, 16:05, Новости дня

Практически одни и те же выводы сделали ученые из Южной Кореи, а также университетов Чикаго и Южной Калифорнии, исследовавшие влияние сна на процесс ожирения.

Многочисленные наблюдения, сделанные в разное время различными группами ученых, доказали существование тесной взаимосвязи между здоровым восьмичасовым сном и нормальным обменом веществ.

Пища усваивается намного хуже, если человек спит менее 5,5 часов в сутки, утверждают ученые. В результате стоит ожидать развития ожирения и появления таких болезней как диабет. Если у вас плохой сон, никакие диеты не помогут похудеть, говорят специалисты. Недостаток сна провоцирует появление дефицита лептина в организме, что заканчивается возникновением чувства голода.



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