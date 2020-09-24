 

Меган Маркл вышла в эфир шоу America’s Got Talent, чтобы поддержать уникального участника по имени Арчи

24.09.2020, 16:00, Разное

Меган Маркл и принц Гарри умеют удивлять: на днях они впервые после переезда в США выступили на телевидении, а вчера герцогиня Сассекская неожиданно для всех появилась в эфире популярного шоу “Америка ищет таланты” (America’s Got Talent). Как оказалось, Меган и Гарри следили за участниками программы с самого начала и теперь, в финале, хотели бы выразить свою поддержку 59-летнему Арчи Уилльямсу, который покорил зрителей не только своим голосом, но и историей своей жизни.

Просто хотелось бы, чтобы вы знали: мы очень тронуты вашей историей и болели за вас каждую неделю, и ваше имя тут ни при чем, – улыбаясь, отметила Меган. – И теперь я скажу то, что буду повторять, наверное, на протяжении всей своей жизни, но в эту ночь я скажу эти слова лишь вам: “Арчи, мы гордимся вами и болеем за вас. Не терпится увидеть ваш успех”. Мы в вашей группе поддержки. Замечательного вечера!

Арчи еле сдерживал слезы после таких слов. Его история действительно мало кого может оставить равнодушным. В 22 года он был ошибочно признан виновным в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах и попытке убийства. Отсидев 12 лет в тюрьме, Арчи Уилльямс обратился в организацию Innocence Project с просьбой помочь в пересмотре его дела. Спустя еще много лет он был освобожден из заключения и признан невиновным, так как на месте преступления были обнаружены следы отпечатков пальцев настоящего убийцы – серийного маньяка. Арчи вышел на свободу в марте 2019 года, проведя в тюрьме 36 лет. 

Арчи Уилльямс

Я знал, что невиновен, я не совершал этого преступления. Но будучи бедным темнокожим ребенком, я не имел возможности бороться с правительством штата Луизианы. Дни превращались в недели, месяцы, годы, десятилетия. Это был ночной кошмар! Но свобода – в голове. Когда я попал в тюрьму, я не позволял своему разуму находиться в тюрьме. Столкнувшись с темными днями своей жизни, все, что я мог делать, – молиться и петь. Только так я мог обрести внутренний мир,  – рассказывал Арчи в шоу. 



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